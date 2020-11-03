أثناء عبوره الشارع.. التصريح بدفن شخص لقي مصرعة في حادث بحدائق الأهرام

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن شخص لقى مصرعه إثر عبورة الطريق بمنطقة حدائق الأهرام.



وكشفت المعاينة الأولية، أنه حال عبور شخص الطريق من أمام احدي بوابات حدائق الاهرام، تصادف قدوم سيارة، صدمته ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفي بمنطقة حدائق الاهرام.



وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.