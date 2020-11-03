بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

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في ظل تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تقرر تثبيت مواعيد الإغلاق للمحلات التجارية والمقاهي حسب النشاط والأماكن والمحافظات، حيث تعرض على مجلس الوزراء، تمهيدًا لتطبيقها.



يرصد "الفجر"، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتثبيت مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي حسب النشاط والأماكن.



مقترح حول مواعيد غلق المحال

البداية، حينما أعدت وزارة التنمية المحلية، مقترح، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لبدء تطبيقها، في ظل أزمة تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد.



المواعيد حسب النشاط

ويتضمن المقترح، مواعيد لكل المحلات التجارية والصناعية، وسيكون هناك اختلاف من حيث النشاط والمحافظات والصيف والشتاء، والمقترح في العاشرة مساء شتاء والحادية عشرة صيفا، على أن يتم استثناء السوبر ماركت والصيدليات.



يعرض الأربعاء المقبل

ويقول المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المجلس سيقر مواعيد الإغلاق للمحلات التجارية حسب النشاط والأماكن والمحافظات الأربعاء المقبل.



وأضاف "سعد"، أن المواعيد الجديدة للإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات ستكون بشكل دائم وليست مرتبطة بـ "كورونا"، متوقعًا أن يتم تطبيق المواعيد المبكرة لإغلاق الشهر الحالي، لافتا إلى أن غرامة المخالفة الواحدة للمواعيد الجديدة لإغلاق قد تصل إلى 4 آلاف جنيه.



وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.