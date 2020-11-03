"ضحية الكنز".. مصرع شاب حال تنقيبه عن الآثار بطريق "القاهرة-إسكندرية" الصحراوي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقى شاب مصرعه، حال تنقيبه عن الآثار، داخل مزرعة بطريق "القاهرة إسكندرية" الصحراوي، في الإتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب حال حفره تنقيبا عن الآثار، بطريق "القاهرة إسكندرية" الصحراوي.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات لانتشال الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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