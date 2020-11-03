المشدد 5 سنوات لمتهمين والبراءة لاثنين آخرين بتهمة ترويج العملة المزورة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أصدرت الدائرة الاولي بالمحكمة الاقتصادية حكمها علي 4 متهمين بينهم تاجر فاكهة و3 سائقين في القضية رقم 250 لسنة 2020 حصر فحص تزييف والمتهمين فيها بترويج العملة المزورة

حيث قضت بمعاقبة كل من تامر عبد ربه طلعت ـ سائق ـ محبوس ـ وأحمد رزق محمد عبد الصمد ـ سائق ـ محبوس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات

وقضت ببراءة كل من أحمد حسن توفيق ابراهيم ـ تاجر فاكهة ـ محبوس ـ ومحمد سمير شعبان محمد ـ سائق ـ محبوس



حيث اتهمت نيابة الشئون المالية والتجارية كل من تامر عبد ربه طلعت ـ سائق ـ محبوس ـ وأحمد رزق محمد عبد الصمد ـ سائق ـ محبوس ـ وأحمد حسن توفيق ابراهيم ـ تاجر فاكهة ـ محبوس ـ ومحمد سمير شعبان محمد ـ سائق ـ محبوس ـ بأنهم في يوم 23 ديسمبر 2019 بدائرة قسم منشأة القناطر بالجيزة حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة ومتداولة قانونا داخل البلاد بلغ عدد 49 ورقية نقدية من فئة الـ 200 جنيه مصطنعة علي غرار الاوراق النقدية الحقيقية علي النحو المبين بالتحقيقات وتقارير ادارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمهم بأمر تقليدها.

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