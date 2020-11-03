هل رحيل أحمد فتحي من الأهلي إلى بيراميدز وراء استبعاده عن المنتخب؟

عبر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن استغرابه بسبب استبعاد أحمد فتحي عن صفوف منتخب مصر الأول.









وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "تم استبعاد محمود كهربا وأحمد فتحي، من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر".









وأضاف:" كما استبعد الجهاز الفني أحمد فتحي، فهل استبعاده بسبب عامل السن؟، رغم أنه لاعب مقاتل ويلعب بروح عالية".









وواصل:"كنت في أمم إفريقيا 2010 مع أنجولا، لعبت 6 مباريات كاملين، وحققت لقب أحسن لاعب في البطولة وفاز بها المنتخب المصري، حسن شحاتة وقتها لم يستبعدني بسبب عامل السن، وكان هناك عبدالظاهر السقا وعصام الحضري ووائل جمعة، لاعبين كبار أيضًا في المنتخب".









وأكمل: "هل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز، وراء استبعاده بسبب الضغط الجماهيري والإعلامي؟".



