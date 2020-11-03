تعرف على الراحلين عن صفوف بنى سويف

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يواصل الفريق الكروى بنادى بنى سويف تدريباته استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، 2020/2021 بقيادة فنية جديدة لايمن المزين والذى تولى مسؤولية تدريب الفريق السويفي مؤخراً .

ويخوض بني سويف تدريباته بملعبه لتجهيز صفوف الفريق وانهاء ملف التدعيمات قبل إقامة معسكر للفريق .

ورحل عن صفوف الفريق بشكل رسمى الثلاثى كريم محفوظ وبلال سالم بعد انتهاء فترة اعارتهم وعودتهم لصفوف اف سي مصر فيما عاد محمد عبد الجواد لصفوف الجونة بعد انتهاء اعارته .

كما رحل عن صفوف الفريق كلا من محمد السيد عبد الستار ' اوكا ' وهارون اسماعيل وكمال البدوى وحسام عيسي ونصر رمضان ومحمد ميخا ومحمد عوض الله .

فيما استعاد الفريق السويفى جهود عرفه شعبان لاعب وسط الفريق والذى انتهت إعارته لصفوف ديروط .

وفى سياق متصل مازالت المفاوضات مستمرة بين مسوؤلى وادى دجلة ومسوؤلى بنى سويف لإنهاء ضم رضا عبد العال لاعب بنى سويف للفريق الدجلاوي.

فيما ابتعد مصطفى صلاح ' الصفتى ' ظهير ايسر ومدافع بنى سويف عن الانضمام لصفوف أسوان عقب فشل مفاوضات مسوؤلى الفريق الاسوانى مع اللاعب .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من ايمن المزين مديرا فنيا وأحمد عاصم وعبد السلام نجاح واسامة عبد العزيز مدربين وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعبد الرحمن كمال جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .

وانهى بنى سويف موسم 2019/2020 بالمركز الثانى برصيد 44 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

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