القبض على راين جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:04 م
راين جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق
راين جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق
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كشفت تقارير صحفية عن إلقاء شرطة بريطانيا القبض على مدرب منتخب ويلز لكرة القدم ولاعب مانشستر يونايتد السابق راين جيجز للاشتباه باعتدائه على صديقته كايت جريفيل.

وأصدر اتحاد كرة القدم الويلزي بياناً قال فيه إنه "على علم بحادثة مزعومة تتعلق بمدير الفريق الوطني راين جيجز. لن يعلق الاتحاد على ذلك في الوقت الحالي".

ولفتت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشرطة استُدعيت إلى منزل جيجز البالغ من العمر 46 عاماً، في وقت متأخر الأحد، بعد أنباء عن حالة إزعاج.

وقالت الصحيفة إنه تم توقيف جيجز واستجوابه للاشتباه في ارتكابه اعتداء وأذى جسديًا.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر من شرطة مانشستر الكبرى يوضح أنه "تم استدعاء الشرطة في الساعة 10:05 مساء يوم الأحد، بعد تقارير عن وقوع اضطرابات. أصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها بجروح طفيفة لكنها لم تتطلب أي علاج".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عامًا للاشتباه بخرقه المادتين 47 و39 بالاعتداء والمهاجمة".

لكن جيجز نفى "كل مزاعم الاعتداء" على صديقته، بحسب بيان أصدره متحدث باسمه.

وجاء في البيان أن "السيد جيجز ينفي كل مزاعم الاعتداء التي طالته، وهو يتعاون مع الشرطة وسيواصل مساعدتها في تحقيقاتها الجارية".

وألغى المنتخب الويلزي مؤتمره الصحفي الذي كان مقرراً الثلاثاء كي يعلن جيجز عن تشكيلته للمباراة الودية ضد الولايات المتحدة، ومباريات دوري الأمم الأوروبية ضد أيرلندا وفنلندا في وقت لاحق من نوفمبر الحالي.

وعين جيجز مدرباً لويلز في يناير 2018 بعد مسيرة رائعة كلاعب دافع فيها عن ألوانه في 64 مباراة، وفاز فيها على صعيد الأندية بـ13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وأربعة في كأس إنجلترا وثلاثة في كأس الرابطة الإنجليزية مع مانشستر يونايتد.

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