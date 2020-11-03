عرض جاد يُقرب ميسي من الرحيل عن برشلونة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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على الرغم من الهدوء الذي يخيم على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عقب إستقالة مجلس الإدارة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إلى أن مصير ليونيل ميسي قائد البلوجرانا غير محسوم حتى الآن.


وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية خلال الساعات الماضية عن عرض قوي يمتلكه ليونيل ميسي في الوقت الراهن للرحيل عن الفريق بنهاية عقده.


وقال برنامج " الشرينجيتو " الإسباني أن ميسي يمتلك عرض قوي من إنتر ميلان الإيطالي للإنتقال إليه في الصيف المُقبل بصورة مجانية.


وشدد البرنامج على أن مصير ميسي وتجديد عقده مع الفريق مازال معقد للغاية على الرغم من إستقالة الإدارة والتي ظن بعدها الجمهور أن البولجا قاب قوسين أو أدنى من التجديد.

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