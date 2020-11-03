محافظ كفر الشيخ يفتتح 4 مدارس بمطوبس بتكلفة 34 مليون و600 الف جنيه

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افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ،وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 4 مدارس انشاء جديد، بقرى مطوبس بتكلفة 34 مليون و600 الف جنيه.



وبدأت الافتتاحات، بافتتاح المحافظ مدرسة السكري الجديدة للتعليم الأساسى، المقامة على مساحة 2200 متر، بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه. وتفقد الفصول، وناقش التلاميذ فيما درسوه، وتفقد معامل المدرسة، وتابع موقف تسليم الكتب، محذرًا من ربطها بالمصروفات.



واعقبها بافتتاح مدرسة قرية النور، التابعة للوحدة المحلية بالبصراط المقامة على مساحة 2100 متر، بتكلفة 9 ملايين و800 الف جنيه، وشارك الاطفال زراعة الأشجار المثمرة، وتفقد الفصول، مشيدًا بمستوى الطلاب خلال مناقشته لهم، في عدد من الموضوعات في اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، وتابع العرض المسرحي بعنوان " سماء وفيها نجوم" الفائز على مستوى الجمهورية في مسابقة أعياد الطفوله،تأليف توجيه التربية المسرحية حميده صالح، وموسيقى محمد رزق.



وافتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مدرسة عزبة الشاعر للتعليم الأساسي، مقامه على مساحة 1734 مترًا، تضم 11 فصلًا، بتكلفة 7ملايين و700 ألف جنيه، وافتتح مدرسة سعاد زغلول للتعليم الأساسى، بقرية برنمبال المقامة على مساحة 1750 مترا، تضم 22 فصلًا، بتكلفة 8 ملايين و600 ألف جنيه



جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس احمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس حموده نعمان، نائب مدير فرع الهيئة والمهندس وفائي الشناوى، مدير المشروعات، والمهندس أيمن النجار، رئيس قطاع مطوبس، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وخالد قنديل، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.



وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واختبر التلاميذ في الإملاء وفي كتابة بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، كما تابع حل الطلاب لعدد من المسائل الرياضية، مشيدًا بمستوى التعليم بالمدارس.



وأكد محافظ كفر الشيخ، ستشهد المحافظة افتتاح عدد من المدارس خلال المرحلة المقبلة فتم افتتاح10مدارس،وسيتم افتتاح 20 مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ان المحافظة تعمل جاهدة على القضاء على الفترة المسائية ونسبتها ٧%.



وقال محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكدًا ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.



واكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ان الغرض من إقامة حجرة متعددة الأغراض والمصادر لممارسة الأنشطة المتعددة، وأنه وجه بتفعيل ممارسة كافة الأنشطة الطلابية لتحبيب الطلاب في المدارس،وزيادة الارتباط بها.