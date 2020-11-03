نور اللبنانية تشارك جمهورها بصورة من كواليس "جمال الحريم"





وظهرت نور، بالصورة من كواليس مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، والمقرر عرضه الفترة المقبلة على الشاشات التليفزيونية.





وعلقت نور على الصورة وكتبت : من كواليس مسلسل جمال الحريم.. قريباً.





"جمال الحريم"، وهو من إخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو بطولة دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين.





والجدير بالذكر أن نور اللبنانية شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"البرنس" وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد العزيز مخيون، إدوارد، ريم سامي، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".