نور اللبنانية تشارك جمهورها بصورة من كواليس "جمال الحريم"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نور، بالصورة من كواليس مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، والمقرر عرضه الفترة المقبلة على الشاشات التليفزيونية. 


وعلقت نور على الصورة وكتبت : من كواليس مسلسل جمال الحريم.. قريباً. 


"جمال الحريم"، وهو من إخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو بطولة دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين.


والجدير بالذكر أن نور اللبنانية شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"البرنس" وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد العزيز مخيون، إدوارد، ريم سامي، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

أخبار تهمك

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

10:30 ص

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه