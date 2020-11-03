السيطرة على حريق هائل إندلع بعقار مجاور لفندق الفورسيزون

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق هائل إندلع في عقار مجاور لفندق الفورسيزون، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار مجاور لفندق الفورسيزون.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء وخزان مياة استراتيجي سعة 15 طن، وسلم هيدروليكي.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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