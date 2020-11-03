على طريقتها الخاصة.. نسرين طافش تحتفل بيوم العلم الإماراتى

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة نسرين طافش، منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين، بالصورة أمام النيل وهى تركب خيل ، واحتفلت باليوم العلم الإماراتى ، وكتبت : يا إمارات السعادة فرحة أعيادك زيادة ، فيك أوصاف الريادة ، زينك ربي ودام.

يشار أن نسرين طافش يعرض لها حالياً مسلسل "الوجه الآخر" على الشاشات التليفزيونية ، كما شاركت فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة ونالت إطلالتها إعجاب الكثير من الجمهور.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

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