تعيين الأنبا باسيليوس مطرانًا للمنيا ومطران جديد للإيبارشية بسوهاج



حيث يكون قداس تجليس نيافة الانبا باسيليوس على كرسى هيرموبوليس المنيا يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر المقبل الساعه العاشرة صباحا بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.



كما عين البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، نيافة الانبا يوسف ابو الخير مدبرا بطريركيا لكرسى سوهاج الشاغر لحين تجليس مطرانا جديدا.



كما اعتمد البابا الفرنسيس اليوم الثلاثاء انتخاب السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية سيدة المونستيور توما حليم حبيب مستشار سفارة الفاتيكان فى مالطا مطرانا لكرسى سوهاج خلفا لنيافة الانبا باسيليوس فوزى الذى تك انتخابة مطرانا لكرسى هيرموبوليس المنيا.



اعتمد البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء انتخاب السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية نيافة الانبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية سوهاج،مطرانا لكرسى هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الانبا بطرس فهيم المطران الشرفى للكرسى السابق الذكر.