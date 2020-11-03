ضبط 4 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في قنا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، أن إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين قنا تمكنت من ضبط 4 طن دقيق مدعم بأحدي الطواحين الاهلية بمنطقة سيدي عبد الرحيم القنائي.

وقد عاين الداودي كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة المضبوطات التي تم مصادرتها والتي كانت عبارة عن مجموعة أجوله من الدقيق التي تم طحنها ونخلها ووضعها في أجوله أخرى مدون عليها دقيق فاخر استخراج 72 % بهدف إعادة بيعها علي المواطنين بنفس الأسعار التي يباع بها الدقيق الفاخر كما شملت المضبوطات ميزان وادوات حياكة الشكائر.

وقد اكد المحافظ علي استمرار حملات التفتيش والمتابعة علي الأسواق للوقوف على المخالفات التموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين احمد السيد، انه تم تجميع الكمية المضبوطة بعدد من المخابز وانه تم تحرير محضرين سابقين لنفس الشخص المخالف ولذات المخالفة برقم 11315 لسنة 2016 والآخر 4553 لسنة 2017، لافتا الي ان محافظ قنا امر بصرف مكافأة مالية لفريق الضبط المكون مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ورئيس الرقابة ببندر قنا وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة في محاربة كافة ظواهر الغش والجشع ودورهما في ضبط حركة الأسواق والمخابز بدائرة المحافظة.

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