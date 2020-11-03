تدريب بحري عابر للقوات البحرية المصرية والفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريب مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية ( طابا) والفرقاطة الفرنسيةJEAN BART) ).

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية وكذا التدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع تهديدات جوية معينة متمثلة فى صد هجوم جوى نفذته مقاتلات (F-16) المصرية، عكس التدريب مدى ما يتمتع به الجانبان من خبرات قتالية عالية.

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.

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