هاني سري الدين: لجنة إعداد لائحة "الشيوخ" تعمل بشكل جيد

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بدأت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس اجتماعها الرابع، منذ قليل، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.



من جانبه قال النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إن تعديل اللائحة يتم طبقا للدستور المصري وقد تم الإنتهاء من أكثر من 220 مادة من مواد اللائحة، ونأمل أن ننتهي اليوم من باقي المواد المقترحة والتي تصل لحوالي 300 مادة.



وأضاف "سري الدين" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه بعد ذلك سيكون هناك جلسات أخرى لقراءة جديدة بعد أخذ ملاحظات لجميع الاعضاء وفي ضوء الصياغة الجديدة سيتم قراءة اللائحة بند بند، لتنقيحها في شكلها النهائي.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لجنة إعداد اللائحة تسير بشكل جيد، للانتهاء من اللائحة قبل الموعد المحدد، لافتًا إلي أنه قد صدر قرار لجنة الصياغة وتم بالفعل إعادة صياغة بعض المواد مع الأمانة العامة وهناك تنسيق بين الاعضاء لإعادة صياغة بعض المواد وعرضها على المجلس.



وأوضح "سري الدين" أن عدد اللجان النوعية 14 لجنة وهناك إقتراح ينص علي أنه يجوز للمجلس أن يعدل من عدد اللجان بالزيادة أو النقصان حسب الاختصاصات وبالتالي لن يكون هناك داعي لتعديل اللائحة مرة أخرى أو الحاجة إلى قانون لتغيير اللائحة.





وكانت اللجنة المشكلة لإعداد قانون مجلس الشيوخ قد انتهت من مناقشة ٢٣٩ مادة من مواد مشروع القانون، وتقترب من نهاية مناقشتها للمواد المتبقية وتتشكل اللجنة من ٣٠ عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة.



و كانت اللجنة قد عقدت أولى اجتماعاتها فى ٢٥ أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

