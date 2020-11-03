تساقط أمطار متوسطة في وسط وغرب الإسكندرية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تشهد محافظة الإسكندرية تساقط أمطار متوسطة في وسط وغرب الإسكندرية، وتمتلئ السماء بالغيوم وتكاثف السحب التي تنظر بتساقط أمطار.

كما يشهد طريق كورنيش البحر والشوارع الرئيسية تباطئ في حركة المرور بسبب الأمطار، فيما تستعد شركة الصرف الصحي بسيارا الشفط والمعدات على كورنيش البحر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك أمطار اليوم الثلاثاء على السواحل الشمالية، وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، ولن تكون هناك زيادة أخرى في درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه هناك استمرار في حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، والتى بدأت السبت بأمطار على بعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، منوهة باستمرار فرص سقوط الأمطار، لكن أقل حدة وغزارة عن أمس.

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