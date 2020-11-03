ارتفاع عدد قتلى الهجوم على جامعة كابول إلى 35 شخصًا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:35 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أعلنت السلطات الإفغانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الهجوم على جامعة كابول إلى 35 شخصًا على الأقل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت مصادر إعلامية، أمس الاثنين، بإطلاق نار داخل جامعة كابل في أفغانستان، فيما نفت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن الحادث.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل شرطيين على الأقل وإصابة عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون، جراء هجوم بسيارة مفخخة على مركز للشرطة تلته اشتباكات استمرات ساعات في مدينة خوست جنوب شرقي البلاد.

 

وكشفت مصدر أمني، أن الهجوم بدأ صباحًا بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة قاعدة للقوات الخاصة في الشرطة في المدينة.

 

وحاولت مجموعة من المهاجمين، بعد التفجير اقتحام القاعدة، فاشتبكت مع قوات الأمن، وفق ما أوضح المتحدث باسم الداخلية طارق عريان للصحفيين.

 

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جامعة كابل افغانستان اطلاق نار ارتفاع عدد القتلى

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