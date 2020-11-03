الرعاية الصحية: ورشة عمل حول أساسيات إدارة الموارد البشرية للعاملين بمنشآت بورسعيد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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الرعاية الصحية: الاستثمار في العنصر البشري هو رأس مال المنظومة والسبب الرئيسي في نجاحها

السبكي: العنصر البشري هو أثمن مورد لدى هيئة الرعاية الصحية والسبب الرئيسي في الوصول لأهدافها وتحقيق إنجازاتها



نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية ورشة عمل حول أساسيات إدارة الموارد البشرية (Fundamental of Human Resource Management)، بمشاركة ٦٠ من فريق عمل الموارد البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد، والمنوط بهم استقطاب واختيار وتطوير وتنظيم وتقييم العاملين بتلك المنشآت في إطار تحقيق الأهداف التنظيمية للعمل وتحسين جودته وزياد فاعليته وإنجازاته.

وأشارت الدكتورة مروة أغا، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، إلى أن الورشة تهدف للتعريف بأحدث طرق وأساليب إدارة الموارد البشرية وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة بها ودورها في المنظومة الصحية، بالإضافة إلى خلق خلفية علمية وعملية موحدة لدى جميع العاملين في الموارد البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة عن أهمية وظائف الموارد البشرية كقسم متكامل في المنظومة وكذلك تحديثات أقسام الموارد البشرية، بالإضافة إلى شرح آلية اختيار الموظفين الجدد وأسس استقبالهم وتعيينهم ودمجهم بنجاح في الأدوار المنوطين بها وثقافة المنظومة التي تؤثر في ذلك.

وأضافت مروة أغا، أن محاور ورشة العمل تضمنت تعريف فريق عمل الموارد البشرية بأحدث مفاهيم الإدارة وأساسيات إدارة الموارد البشرية التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل فرد في المنظومة والتي تبدأ من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له علاقة بالعنصر البشري وخاصة مع تحول الموارد البشرية من مجرد إدارة تشغيلية إلى إدارة إستراتيجية باعتبار أن الاستثمار في العناصر البشرية هو رأس مال المنظومة والسبب الرئيسي في نجاحها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، أن إدارة الموارد البشرية من أهم إدارات هيئة الرعاية الصحية لتركيزها على العنصر البشري والذي يعتبر أثمن مورد لدى الهيئة والأكثر تأثيرًا في تحقيق أهدافها وإنجازاتها على الإطلاق، مشيرًا إلى أن إدارة الموارد البشرية تعتبر ركنًا أساسيًا في الارتقاء بالعمل حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية للهيئة والمنشآت التابعة لها والتمكين من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على إنجاز العمل وحل معوقاته ومواجهة تحدياته، بما يسهم وبقوة في التطوير المؤسسي وإنجاز وتحقيق أهداف العمل، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل والاستثمار في العنصر البشري على مدى كفاءته وقدراته وخبراته التي تساهم وبقوة في الوصول إلى تحقيق أهداف وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة ببورسعيد باستمرار تقديم الخدمات الصحية المميزة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لكل مواطن مصري ولمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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