التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول وأتالانتا في دوري ابطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء مباراة ليفربول ضد اتالانتا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.









ومن المُنتظر أن يدخل ليفربول اللقاء بالأسماء التالية :-









حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: أرنولد، جوميز، ويليامز، روبرتسون.





خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، ميلنر.









خط الهجوم: محمد صلاح، مينامينو، جوتا.









فيما سيلعب الفريق الأيطالي المباراة بالأسماء التالية :-









حراسة المرمى: جوليني.





خط الدفاع: تولوي، بالومينو، ديمسيتي، موخيكا.





خط الوسط: ديباولي، باشاليتش، فريلير.





خط الهجوم: أليخاندرو جوميز، زاباتا، مورييل.



