التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول وأتالانتا في دوري ابطال أوروبا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة ليفربول ضد اتالانتا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.


ومن المُنتظر أن يدخل ليفربول اللقاء بالأسماء التالية :-


حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، ويليامز، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، ميلنر.


خط الهجوم: محمد صلاح، مينامينو، جوتا.


فيما سيلعب الفريق الأيطالي المباراة بالأسماء التالية :-


حراسة المرمى: جوليني.

خط الدفاع: تولوي، بالومينو، ديمسيتي، موخيكا.

خط الوسط: ديباولي، باشاليتش، فريلير.

خط الهجوم: أليخاندرو جوميز، زاباتا، مورييل.

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ليفربول دوري أبطال أوروبا اتالانتا

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