التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول وأتالانتا في دوري ابطال أوروبا
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:32 م
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة ليفربول ضد اتالانتا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن يدخل ليفربول اللقاء بالأسماء التالية :-
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، ويليامز، روبرتسون.
خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، ميلنر.
خط الهجوم: محمد صلاح، مينامينو، جوتا.
فيما سيلعب الفريق الأيطالي المباراة بالأسماء التالية :-
حراسة المرمى: جوليني.
خط الدفاع: تولوي، بالومينو، ديمسيتي، موخيكا.
خط الوسط: ديباولي، باشاليتش، فريلير.
خط الهجوم: أليخاندرو جوميز، زاباتا، مورييل.
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