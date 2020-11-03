الاسكان: تجهيز الحي الثالث بالعاصمة الإدارية لاستقبال السكان خلال المرحلة المقبلة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومعاونوه، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى، والحيين السكنيين الثالث والخامس، ومنطقة الأعمال المركزية، ومنطقة الحدائق المركزية.

وفى بداية جولته، استمع المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة من رئيس الجهاز، وممثلى شركات المقاولات العاملة بالمشروعات، مشيدا بمعدلات التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية المعدة.

وتجول نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوه بمواقع العمل المختلفة، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، حيث يجري تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بمساحة ٤٠ ألف فدان، من خلال وزارة الإسكان.

 

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه جار التنفيذ بمعدلات متقدمة، بداية من الحي الحكومي الذي يضم مباني الوزارات، ومبني مجلس الوزراء، ومبني البرلمان، ومجلس الشيوخ، ويتوسط كل ذلك ساحة الشعب بنهايتها مبني المركز الثقافي الاسلامي (مسجد مصر)، وكذا الحي السكني الثالث بنسبة إنجاز فاقت الـ٨٩ ٪، وجار التجهيز لاستقبال المواطنين بالحى خلال الفترة المقبلة، والحي السكني الخامس بنسب تجاوزت الـ٨٦٪ للمرحلة الأولى من أعمال الهيكل الخرساني، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العاصمة الإدارية الحي الثالث اخر نتائج الأعمال بالعاصمة الأدارية الجديدة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

منذ ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"مدبولي": تسليم 7048 وحدة سكنية بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر المقبل

الإسكان‎: نستهدف إنهاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

نائب "المجتمعات العمرانية" يتفقد الموقف التنفيذى للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة

"إنشاء وحدات لرفع كفاءة الجهاز الإداري".. آخر خطوات الحكومة لانتقال العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

المجتمعات العمرانية تجتمع بشركات المقاولات المنفذة لمشروعات مدينتى المنصورة ودمياط

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

10:30 ص

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه