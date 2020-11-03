بعد اتهام الزوج بالشذوذ.. أزمة قاضي مجلس الدولة تشتعل وتصل للنائب العام.. ودفاعه يفجر مفاجآت جديدة

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الأيام الماضية، مكالمة مسربة للبرلماني السابق عبدالرحيم علي، وطليق ابنته "داليا"، المستشار ماجد مُنجد، القاضي بمجلس الدولة، حيث تضمنت المكالمة العديد من العبارات غير اللائقة والسب في الدولة المصرية والتطاول على قوانينها، مما أثار غضبًا كبيرا في الشارع المصري.



وقال مدحت عمران، محامي المستشار ماجد مُنجد، قاضي مجلس الدولة، إن عبدالرحيم علي لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد موكله بشأن هذه المكالمة حتي هذه اللحظة.



وأضاف "عمران" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنّه بصفته وكيلًا عن "مُنجد"، قدم بلاغًا للنائب العام ضد عبدالله الشريف، المذيع الإخواني الذي نشر المكالمة وأذاعها، كما قدم بلاغَا ضد عبدالرحيم علي بتهمه إهانة الدولة المصرية، ورموزها وسب القانون المصري، وقد قُيد البلاغ تحت رقم١١٤٧٤ لسنة ٢٠٢٠.



"شذوذ جنسي وسرقة سيارة"



هذا، وعقب بث المكالمة بأيام قليلة ظهرت سيدة تدعى "أسماء"، طليقة المستشار ماجد مُنجد، في فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، تستغيث وتطلب توقيع الكشف الطبي عليه لإثبات أنه "شاذ جنسيا"، وقدمت بلاغا ذكرت فيه أنه "كان يحاول إجبارها على معاشرته جنسيا بطريقة تخالف الطبيعة البشرية".



ردًا على ذلك، نفى "عمران"، هذه المعلومات التي وصفها بأنها مغلوطة، مؤكدًا أن "هذه العبارات لا تُقال عن رجل هو عضو هيئة قضائية، ويُوقع الكشف الطبي عليه، وكذلك تُجرى عنه وعن أسرته بالكامل وكل علاقاته التحريات، كما أن للمستشار ماجد طفل من (داليا عبدالرحيم علي) ويدعى الأمير ماجد مُنجد، ما يضرب بتلك الشائعات عرض الحائط".



التحقيق مع القاضي



وأشار المحامي، إلى أنّ مجلس الدولة قد حقق مع "ماجد"، وحُفظ التحقيق عندما لم تثبت صحة هذه الادعاءات وإثبات طلاقه من السيدة "أسماء" لأسباب شخصية، لافتا إلى أنّ الأخيرة سبق وقدمت بلاغًا في موكله، بقسم الهرم، اتهمته فيه بسرقة سيارتها وهي من طراز "نيسان صيني"، إلا أنّ تحريات المباحث، لم تتوصل لصحة الواقعة، وفي سبيلها للحفظ.



وأكد "عمران"، في تصريح خاص لـ"الفجر، أنّه في طريقه لنسخ قضية من هذا المحضر، ضد كلًا من: عبدالرحيم، وداليا عبدالرحيم علي، وأسماء سيد كامل، بتهمه سب وقذف موكله والتشهير به، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ضد كل من تعرض بالسب والقذف والتشهير لموكله، فهو قبل أن يكون قاض فهو مواطن مصري له كافة الحقوق.



"منعه من رؤية الطفل وتغيير اسمه"



وعن علاقة القاضي بطليقته داليا عبدالرحيم علي، قال "عمران"، إنّ زواجهما استمر لمدة عشرة أشهر، وانفصلا نتيجة خلافات أسرية، وكانت حاملّا بالطفل أثناء الانفصال، وسافرت للخارج، ولكنّها عادت مرة أخرى مع بداية انتشار فيروس كورونا، ومع اقتراب موعد الوضع، حجز لها موكله في مستشفى خاص لإجراء عملية الولادة ولكنها لم تذهب إليها، ووضعت مولودها في مستفشى أخرى.



ولفت، إلى أنّه سبق وقدم طلبًا للجنة الأحوال المدنية، بتغير اسم الطفل من "يونس" إلى "الأمير"، كما اتفق الزوجان من قبل، ولكنها لم تلتزم بهذا الاتفاق، ووافقت لجنة الأحوال المدنية علي تغيير إسم الطفل إلي "الأمير"، كما تم إصدار قرار من قاضي محكمة الأسرة في دائرة العجوزة بمنع الصغير من السفر.



وشدّد "عمران"، على أنّ داليا عبد الرحيم منعت القاضي، من رؤية نجله منذ ولادته حتى الآن، ما اضطره لرفع دعوى رؤية للمولود، وتم تحديد جلسة 5 نوفمبر الجاري لنظر الدعوي.



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الأيام الماضية، مكالمة مسربة للبرلماني السابق عبدالرحيم علي، وطليق ابنته "داليا"، المستشار ماجد مُنجد، القاضي بمجلس الدولة، حيث تضمنت المكالمة العديد من العبارات غير اللائقة والسب في الدولة المصرية والتطاول على قوانينها، مما أثار غضبًا كبيرا في الشارع المصري.



وقال مدحت عمران، محامي المستشار ماجد مُنجد، قاضي مجلس الدولة، إن عبدالرحيم علي لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد موكله بشأن هذه المكالمة حتي هذه اللحظة.



وأضاف "عمران" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنّه بصفته وكيلًا عن "مُنجد"، قدم بلاغًا للنائب العام ضد عبدالله الشريف، المذيع الإخواني الذي نشر المكالمة وأذاعها، كما قدم بلاغَا ضد عبدالرحيم علي بتهمه إهانة الدولة المصرية، ورموزها وسب القانون المصري، وقد قُيد البلاغ تحت رقم١١٤٧٤ لسنة ٢٠٢٠.



"شذوذ جنسي وسرقة سيارة"



هذا، وعقب بث المكالمة بأيام قليلة ظهرت سيدة تدعى "أسماء"، طليقة المستشار ماجد مُنجد، في فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، تستغيث وتطلب توقيع الكشف الطبي عليه لإثبات أنه "شاذ جنسيا"، وقدمت بلاغا ذكرت فيه أنه "كان يحاول إجبارها على معاشرته جنسيا بطريقة تخالف الطبيعة البشرية".



ردًا على ذلك، نفى "عمران"، هذه المعلومات التي وصفها بأنها مغلوطة، مؤكدًا أن "هذه العبارات لا تُقال عن رجل هو عضو هيئة قضائية، ويُوقع الكشف الطبي عليه، وكذلك تُجرى عنه وعن أسرته بالكامل وكل علاقاته التحريات، كما أن للمستشار ماجد طفل من (داليا عبدالرحيم علي) ويدعى الأمير ماجد مُنجد، ما يضرب بتلك الشائعات عرض الحائط".



التحقيق مع القاضي



وأشار المحامي، إلى أنّ مجلس الدولة قد حقق مع "ماجد"، وحُفظ التحقيق عندما لم تثبت صحة هذه الادعاءات وإثبات طلاقه من السيدة "أسماء" لأسباب شخصية، لافتا إلى أنّ الأخيرة سبق وقدمت بلاغًا في موكله، بقسم الهرم، اتهمته فيه بسرقة سيارتها وهي من طراز "نيسان صيني"، إلا أنّ تحريات المباحث، لم تتوصل لصحة الواقعة، وفي سبيلها للحفظ.



وأكد "عمران"، في تصريح خاص لـ"الفجر، أنّه في طريقه لنسخ قضية من هذا المحضر، ضد كلًا من: عبدالرحيم، وداليا عبدالرحيم علي، وأسماء سيد كامل، بتهمه سب وقذف موكله والتشهير به، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ضد كل من تعرض بالسب والقذف والتشهير لموكله، فهو قبل أن يكون قاض فهو مواطن مصري له كافة الحقوق.



"منعه من رؤية الطفل وتغيير اسمه"



وعن علاقة القاضي بطليقته داليا عبدالرحيم علي، قال "عمران"، إنّ زواجهما استمر لمدة عشرة أشهر، وانفصلا نتيجة خلافات أسرية، وكانت حاملّا بالطفل أثناء الانفصال، وسافرت للخارج، ولكنّها عادت مرة أخرى مع بداية انتشار فيروس كورونا، ومع اقتراب موعد الوضع، حجز لها موكله في مستشفى خاص لإجراء عملية الولادة ولكنها لم تذهب إليها، ووضعت مولودها في مستفشى أخرى.



ولفت، إلى أنّه سبق وقدم طلبًا للجنة الأحوال المدنية، بتغير اسم الطفل من "يونس" إلى "الأمير"، كما اتفق الزوجان من قبل، ولكنها لم تلتزم بهذا الاتفاق، ووافقت لجنة الأحوال المدنية علي تغيير إسم الطفل إلي "الأمير"، كما تم إصدار قرار من قاضي محكمة الأسرة في دائرة العجوزة بمنع الصغير من السفر.



وشدّد "عمران"، على أنّ داليا عبد الرحيم منعت القاضي، من رؤية نجله منذ ولادته حتى الآن، ما اضطره لرفع دعوى رؤية للمولود، وتم تحديد جلسة 5 نوفمبر الجاري لنظر الدعوي.