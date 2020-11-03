حل مجلس إدارة مركز شباب قويسنا وإحالة العاملين للتحقيق
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:31 م
مصطفى الجندي
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اتخذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا بعد أن تبين للوزارة صحة الوقائع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا المركز .
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة من جانب تدعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية فى تنفيذ الأنشطة والمشروعات فى ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه اى هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق ، ونقل مدير المركز ، بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة من جانب تدعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية فى تنفيذ الأنشطة والمشروعات فى ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه اى هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.