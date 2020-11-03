حل مجلس إدارة مركز شباب قويسنا وإحالة العاملين للتحقيق

وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق ، ونقل مدير المركز ، بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة من جانب تدعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية فى تنفيذ الأنشطة والمشروعات فى ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه اى هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.