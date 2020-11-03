عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:31 م
هبة أحمد
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أعلن الإعلامي أحمد يونس عن وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كتب أحمد يونس منشورًا قال فيه :"أمي ماتت، الغالية راحت
ورايح ادفنها".
وطلب أحمد يونس من جمهوره الدعاء لوالدته، قائلاً :"بالله عليكم لا تبخلوا عليها بالدعاء، هي في أمس الحاجه إليه الآن"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
كتب أحمد يونس منشورًا قال فيه :"أمي ماتت، الغالية راحت
ورايح ادفنها".
وطلب أحمد يونس من جمهوره الدعاء لوالدته، قائلاً :"بالله عليكم لا تبخلوا عليها بالدعاء، هي في أمس الحاجه إليه الآن"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.