وكيل صحة قنا: استمرار المبادرة الرئاسية لطلاب المدارس بكامل طاقتها

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، استمرار الكشف علي أطفال مدارس مركز قفط ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال المدارس للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الطبي بمركز قفط يؤدي مهامه في جميع المعاهد والمدارس الابتدائية للكشف علي طلاب المرحلة الابتدائية، مثنية علي عمل الفريق برعاية الدكتور أحمد عوض، مدير الإدارة الصحية، والدكتور محمد جابر، نائب الإدارة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، الى أن المبادرة تشمل طلاب الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف تواضروس، أن تلك المبادرة تتم عن طريق فريق طبي مكون من “صيادلة وتمريض وفني معمل”، وفي حالة وجود طلاب ايجابيين للأنيميا أو السمنة أو التقزم يتم تحويلهم للمعامل التابعة للتأمين الصحي؛ لعمل التحاليل اللازمة، ثم تحويلهم إلى عيادات الإحالة الخاصة بالتأمين الطبي، وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء أشرف، منسق عام المبادرة بمديرية الصحة، أن المدارس التي تتم بها المبادرة تشمل 636 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى قرى المحافظة، بهدف الكشف على 361 ألف طالب، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر

يأتي ذلك استكمالا للمبادرات الرئاسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

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