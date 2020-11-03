بالأبيض والأسود.. باسل خياط يغازل جمهوره عبر إنستجرام

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شارك الفنان باسل خياط جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر باسل بالصورة بضحكة عفوية ، وعلق على الصورة وكتب : بورترية بالأبيض والأسود ، يسعد مساكم ديما يارب ، برائى الأبيض والأسود له سحر خاص.



وعلق أحد متابعيه على الصورة وكتب : تدوم ضحكتك يا نجم.



يذكر انا خياط قدم في الموسم الرمضاني المنصرم بطولة مسلسل “النحات” من كتابة بثينة عوض واخراج مجدي السميري، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم ، مسلسل "النحات" تدور أحداثة في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة ندى بو فرحات، والمسلسل من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، و