البابا تواضروس يستقبل مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم Prof. Laurent Coulon مدير المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية (IFAW)، وبرفقته Prof. Frederic Abecassis مدير الدراسات بالمعهد، والدكتور مجدى جرجس الأستاذ بالمعهد.



كان البابا تواضروس قد تقدم بالتعازى للأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر فى رحيل الأب المبارك القمص دوماديوس بخيت كاهن كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر، عن عمرٍ قارب الـ ٦٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٣٧ سنة.


ولد في ٢١ فبراير ١٩٥٥ وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام ١٩٧٩سيم قسًا في٣ ديسمبر ١٩٨٣ على مذبح دير الشهيد مار بقطر بحجازة بقوص بيد مثلث الرحمات الأنبا مكاريوس مطران قنا السابق ونال رتبة القمصية في ٦ أغسطس ١٩٨٩انتقل للخدمة بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر.

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