المالية: نستهدف إصدار 5 مليون كارت ميزة للعاملين بالدولة بدون مقابل (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني ورئيس لجنة ميزة بوزارة المالية، إن كروت ميزة تقدم للعاملين بالدولة بلا مقابل، وهي أعلى درجة من التقنية الإلكترونية، وتقوم بعملية السحب من ماكينات الـ ATM، وعمليات الشراء من خلال المحلات التجارية وعن طريق الإنترنت.

وأضافت "داليا فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذه البطاقة لا تلامسية، لافتة إلى أن وزير المالية بالتعاون مع البنك المركزي، أصدر تعليمات بإتاحة ثلث المرتب للعاملين بالدولة على البطاقة للشراء من المحلات التجارية وخصم النسبة من مرتب الشهر اللاحق.

وتابعت مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني ورئيس لجنة ميزة بوزارة المالية، أن البطاقة الحكومية الإلكترونية تتم بشكل إداري من خلال الوحدة الحسابية والجهة الحكومية وتسليمها للموظف بمكان عمله بدون أي مقابل، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 3.5 ألف بطاقة بالقاهرة بشكل تجريبي، و28 ألف بطاقة على مستوى المحافظات، ونستهدف إصدار 5 مليون كارت ميزة، في محاولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.


وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم، خلال عام، الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

أضاف أنه سيتم إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة.

أكد أنه تم إصدار نحو ٣٧ ألف بطاقة «ميزة» خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادى، مؤكدًا أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو ٥ ملايين بطاقة «ميزة» خلال الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

منذ ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 22 ساعة

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

10:30 ص

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه