رسميًا.. منتخب السويس يعلن عودة "زغلول" موسمين

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نجحت إدارة منتخب السويس في إعادة مهاجم فاركو النجم أحمد زغلول لصفوف الفريق، وقد أعلن النادي رسميًا عن ذلك مساء أمس.



المهاجم صاحب الـ32 عاما كان قد ارتدى قميص منتخب السويس ويتألق لينقل الي نادى مصر المقاصة ثم طلائع الجيش، لكنه لم يقدم الأداء المطلوب ولذا عاد الي منتخب السويس مره اخري قبل الانتقال الي نادى فاركو ليعود للتألق وكان قريب من الصعود مع فريقة قبل ان يعود الي السويس لمدة موسمين.





وجدير بالذكر، ان منتخب السويس بدا تدريبات اول نوفمبر استعدادا للموسم الكروى الجديد الذي ينطلق اواخر هذا الشهر.