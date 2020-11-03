إرسال كمية هيروين للمعمل الكيميائي ضبطت بحوزة ديلر بولاق الدكرور

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وطلبت تحريات الاجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار.

وتم تحرير محضر لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

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