بالميراس يفوزعلى أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي

حقق فريق بالميراس الفوز على نظيره أتلتيكو مينيرو 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 19 من الدوري البرازيلي، والتي اختتمت اليوم الثلاثاء، بفوز غريميو على براغانتينو 2-1.









ورفع بالميراس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد أتلتيكو مينيرو عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف إنترناسيونال وفلامينغو.









وسجل الأهداف الثلاثة لبالميراس، رافائيل فيغا ورونيلسون باربوسا وويسلي في الدقائق 19 و70 و77.









وتغلب غريميو على براغانتينو 2-1 ليرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد براغانتينو عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.









وتقدم غريميو بهدفين سجلهما ديفيد دي براز أوليفييرا ولويس مانويل أوريخويلا في الدقيقتين 68 و72 ثم رد براغانتينو بهدف للاعب جان هورتادو في الدقيقة 78.