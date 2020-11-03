وزير الاسكان: جاري تنفيذ 32 عمارة بالمرحلة الأولى من مدينة ملوي الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور السابع علوي "الأخير" بعدد من عمارات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، والتى يتم تنفيذها بمدينة ملوى الجديدة بمحافظة المنيا.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه يجرى تنفيذ 32 عمارة (أرضي + 7 أدوار متكررة)، بإجمالي 1024 وحدة سكنية بالمشروع، استكمالاً للأعمال الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى من مدينة ملوي الجديدة، وفى إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بصعيد مصر.

وأشار المهندس محمد أحمد الدكرورى، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوى والفشن الجديدتين، إلى أنه تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض أسقف الدور السادس علوي بالإضافة إلى أعمدة الدور السابع علوي بإجمالي حوالي 120 سقفا، و135 جنطة أعمدة تم الانتهاء من صبها بالمشروع بكمية خرسانة حوالي 38000 م،3 حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 45٪ بالمشروع باستثمارات حوالي 175 مليون جنيه فى قطاعى الإسكان والطرق .

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من أعمال المباني لعدد حوالي 55 دورا، وبدء أعمال التشطيبات من نجارة وكهرباء ودهانات في بعض الوحدات بالعمارات التي تم الانتهاء من أعمال المباني بها، بجانب طرح أعمال تغذية المرحلة العاجلة من المدينة بالكهرباء من محطة محولات غرب ملوي، بعد موافقة شركة كهرباء مصر الوسطى علي تغذية المرحلة الأولي بالكهرباء وجارٍ البت الفني.