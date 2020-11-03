شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق ومنتخب مصر مفاجأة من العيار الثقيل في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية وموقف حسام البدري المدير الفني للفراعنة من تلك الأزمة.


وفي تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت قال شوبير: " كهربا لم يكن ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر من البداية وإسمه كان خارج القائمة".


وأضاف: " محمد بركات مدير المنتخب كان يحاول ضم كهربا للمنتخب الوطني لكن البدري كان لا يتجه لضمه من الأساس وذلك بعض الاقاويل التي ظهرت في الإعلام خلال الآونة الأخيرة".

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