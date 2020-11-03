"الأخوان توفيق" أول شقيقان ينضمان سويًا لمنتخب مصر منذ 18 عامًا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن اللاعبين المنضمين لقائمة الفراعنة في المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، والمقرر لهما 14، و17 نوفمبر المقبل.

واختار حسام البدري قائمة ضمت 20 لاعبًا محليًا بما فيهم لاعبي الأهلي، بالإضافة لـ 5 محترفين، ويؤجل مدرب الفراعنة إعلان أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لقائمة الفراعنة، حتي انتهاء الفارس الأبيض من مباراته الهامة ضد الرجاء المغربي غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل حدثًا لم يحدث منذ 18 عامًا تقريبًا، بعد انضمام الشقيقان أكرم توفيق لاعب الأهلي، وأحمد توفيق لاعب بيراميدز لقائمة الفراعنة استعدادًا لمباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

ولم يحدث أن تواجد شقيقان سويًا في معسكر منتخب مصر منذ آخر معسكر للفراعنة تواجد فيه "التوأم" حسام وإبراهيم حسن نجما الأهلي والزمالك السابقين عام 2002، وكانت آخر مباراة لعبها الثنائي سويًا مباراة ودية ضد منتخب مالي بتاريخ 6 يناير لعام 2002 وخسر المنتخب الوطني 2-1 وسجل "ميدو" هدف المنتخب الوحيد.

أعاد حسام البدري انضمام الأشقاء سويًا لمعسكرات منتخب مصر بعد غياب 18 عامًا، وذلك بعدما أعلن انضمام الثنائي أكرم وأحمد توفيق لقائمة الفراعنة في المعسكر المقبل والذي سيشهد مواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسبق وانضم أحمد توفيق لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر وشارك في مباراة وحيدة ضد منتخب تشاد في تصفيات أمم إفريقيا، بينما هذه المرة الأولى الذي ينضم فيها أكرم توفيق لمنتخب الفراعنة.

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