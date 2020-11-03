اجمل رسائل عيد الحب المصري 2020 Valentine's Day للتواصل الاجتماعي ورسائل sms

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
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اجمل رسائل عيد الحب المصري 2020 Valentine's Day للتواصل الاجتماعي ورسائل SMS

عيد الحب المصرييوافق غدا الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 الاحتفال بعيد الحب المصري 2020 Valentine's Day، الذى دعا إليه الكاتب الراحل مصطفى أمين عام 1988.

ويعتبر عيد الحب المصري ليس مقتصرًا على العشاق فقط بل للأخوة والأصدقاء والأهل، حيث قال عنه الكاتب الراحل مصطفى أمين إنه يوم المودة والرحمة والتواصل بين الأسرة الواحدة والأهل والجيران وتبادل مشاعر الحب بين الآباء والأبناء وهو بمثابة تطهير لقلوبنا وأرواحنا، نغسلها من الأنانية والحقد والكراهية والحسد والغيرة العمياء.

قصة عيد الحب المصري
بدأت قصة عيد الحب المصري، عندما كان الكاتب الصحفي مصطفى أمين يمر في حي السيدة زينب، فوجد نعشًا بداخله "ميت"، لا يسير وراءه سوى 3 رجال فقط، واندهش من المشهد، فالمعروف عن المصريين أنهم يشاركون في جنازات بعضهم البعض، حتى وإن كان الميت لا يعرفه أحد، فسأل أحد المارة عن الرجل المتوفي، فقالوا له إنه رجل عجوز، كان في العقد السابع من عمره، ولكنه لم يكن هناك أحد يحبه، فقرر أمين تدشين يوم للحب في مصر، ومن هنا جاءت التسمية.

الأصل التاريخي لعيد الحب
الأصل التاريخي لعيد الحب العالمي يعود لواقعة حدثت في القرن الثالث الميلادي، عندما كانت المسيحية في بداية نشأتها، حينها كان يحكم الإمبراطورية الرومانية الإمبراطور كلايديس الثاني، الذي حرم الزواج على الجنود، حتى لا يشغلهم عن خوض الحروب.

لكن القديس "فالنتين" تصدى لهذا الحكم، وكان يتم عقود الزواج سرًا، ولكن سرعان ما افتضح أمره وحكم عليه بالإعدام في 14 فبراير269 م، وفي أقوال أخرى قالوا إن القديس كان معشوقًا من عدد كبير من النساء، ما تسبب في إعدامه.

ويعتبر "كيوبيد" في الأساطير الرومانية ابن فينوس، إلهة الحب والجمال. وقد اتخذه العالم رمزًا لعيد الحب منذ زمن طويل، وهو طفل بجناحين مسلح بقوس وسهام من أجل اختراق قلوب الناس بالحب. وفي اليونان القديمة، عرف كيوبيد كـ"إيروس" ابن أفروديت، إلهة الحب والجمال.

اجمل رسائل عيد الحب المصري 2020 Valentine's Day للتواصل الاجتماعي ورسائل SMS

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