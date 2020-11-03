نبيل الحلفاوي يتدخل في قضية "طفل المرور" ويطلب هذا الأمر من الأباء

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أثارت واقعة "طفل المرور" الطفل المتعدي على أحد أفراد شرطة المرور بزهراء المعادي جدلاً كبيرًا خلال الأيام الماضية، مما دفع الفنان نبيل الحلفاوي يقوم بتوجيه رسالة للأباء ينصحهم فيها بتربية أبنائهم دون إخبارهم أنهم يستطيعون اخراجهم من أي مشكلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر".



كتب نبيل الحلفاوي تغريدة جديدة قال فيها:" بمناسبة هذا الابن وأمثاله، نصيحة للآباء من الشخصيات العامة أو ذوي المناصب الهامة كي تحمى ابنك، لا يكفي أن تحسن تربيته، بل عليك منذ أن يعي، أن تقتلع من ذهنه أنك يمكن بعلاقاتك إخراجه من أية مشكلة أو أنه يتميز عن غيره بسبب وضع أبيه، صدقني قد يخيب أمله فيك صغيرًا ولكنه سيفخر بك كبيرًا".



وفي سياق آخر، يُشارك نبيل الحلفاوي، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب خالد الصاوي،حنان مطاوع، أحمد رزق، نور محمود، معتز هشام، وآخرون ، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.