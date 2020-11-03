النصر يطلب الكشف عن محادثات حكام "الفار" في مباراة الشباب

كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن طلب نادي النصر من الاتحاد السعودي لكرة القدم الكشف عن المحادثات بين حكام تقنية الفيديو وشكري الحنفوش حكم مباراة الفريق أمام الشباب والتي انتهت بفوز الأخير 2 / 1 أمس الأول، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وأوضحت صحيفة "الرياضية"السعودية، أن النصر طلب الكشف عن المحادثة بين الحنفوش حكم الساحة والشهدان حكم تقنية (فار)، خاصة في الهدف الأول للشباب، وكذلك مطالبة بيتي لاعب النصر بضربة جزاء.





وأضافت أن النصر كان قد طالب الاتحاد بالسماح له بإحضار حكام أجانب في كافة مبارياته المقبلة، على ان تتحمل إدارة النادي التكلفة.





وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدر قرارا الشهر الماضي، بالسماح لكل ناد في المسابقة بإحضار 7 أطقم حكام أجنبية فقط.





ويحتل النصر المركز الرابع عشر بدون أي رصيد من النقاط، بعد خسارته لمبارياته الثلاث منذ انطلاق المسابقة.



