بإطلالة مشرقة.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة رانيا منصور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت رانيا منصور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وهى تقرأ وكانت مرتدية ملابس صيفية ملفتة حيث اعتمدت على الألوان، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل "اسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي.