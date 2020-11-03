بايرن ميونخ يتراجع عن تقديم عرض جديد لنجم الفريق

أكد هربرت هاينز رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن تراجع العملاق البافاري عن عرضه من أجل تجديد عقد النجم النمساوي ديفيد ألابا ظهير الفريق.









وينتهي عقد ديفيد ألابا صاحب الـ28 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع اللاعب، أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.









وقال هاينز خلال تصريحات صحفية: "لقد قدمنا له عرضًا جيدًا للغاية، خاصًة خلال هذه الأوقات".









وتابع: "أخبرنا وكيل ألابا خلال الاجتماع الأخير بأننا نريد الوضوح والرد بحلول نهاية أكتوبر لأننا نريد التخطيط لتدعيم مركزه والتجديد للاعبين المهمين لكننا لم نتلقى أي رد حتى يوم السبت".









وواصل: "لقد عقد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي اتصالًا بوكلائه وأخبروه أن العرض ما زال غير مرضٍ بالنسبة لهم وعلينا زيادته".









وأكمل: "قررنا سحب العرض بالكامل وهذا يعني أنه لم يعد هناك أية عروض من جانبنا لتجديد عقد اللاعب’".