رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:29 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم من محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بإغلاق ملف أزمته ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية.

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن انتهاء أزمته مع كهربا بعد الجلسة التي أقيمت بالأمس في مقر اتحاد الكرة.

وطالب بيبو وعبد الحفيظ من كهربا إغلاق أزمة فضل والتركيز في المرحلة المقبلة والتي يخوض فيها الأهلي مواجهة هامة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجاري.


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