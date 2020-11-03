روسيا تعلن تسجيل 355 وفاة و18648 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:29 م
روسيا
روسيا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 355 حالة وفاة جديدة و18648 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقد أفاد المركز الروسي لمكافحة الوباء، بارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليون و673686 حتى الآن.

 

وكشف المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن 15331 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و251364 شخصا.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 5150 إصابة جديدة في العاصمة، أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء.

 

وأوضح المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن 23.7% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي، لم تظهر على أصحابها أعراض المرض.

 

وبحسب معطيات الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، تجاوز عدد الاختبارات، التي تم إجراؤها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد، تجاوز 62 مليونا حتى الآن.

 

هذا وتخطط روسيا للبدء في حملات التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا بنهاية الشهر الجاري، في انتظار إنتاج المراكز المختصة الروسية كميات من الجرعات تكفي لتغطية الحاجة المحلية.

 

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ نصف ساعة

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

محمد يوسف يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة

روسيا تعلن تسجيل 5185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

روسيا تعلن تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا

روسيا تعلن تسجيل 202 وفاة و11115 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 185 وفاة و15099 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

10:15 ص

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه