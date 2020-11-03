روسيا تعلن تسجيل 355 وفاة و18648 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 355 حالة وفاة جديدة و18648 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد أفاد المركز الروسي لمكافحة الوباء، بارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليون و673686 حتى الآن.

وكشف المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن 15331 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و251364 شخصا.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 5150 إصابة جديدة في العاصمة، أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء.

وأوضح المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن 23.7% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي، لم تظهر على أصحابها أعراض المرض.

وبحسب معطيات الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، تجاوز عدد الاختبارات، التي تم إجراؤها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد، تجاوز 62 مليونا حتى الآن.

هذا وتخطط روسيا للبدء في حملات التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا بنهاية الشهر الجاري، في انتظار إنتاج المراكز المختصة الروسية كميات من الجرعات تكفي لتغطية الحاجة المحلية.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.