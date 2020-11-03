ميدو: مدرب الرجاء يستخدم أسلوب الحرب النفسية على الزمالك

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:14 م
الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
الفجر الرياضي
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تمنى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة التوفيق لنادي الزمالك في مباراة الغد أمام الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما تمنى أن يجمع نهائي البطولة الأهلي والزمالك.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"ان شاء الله ربنا بكره مع الزمالك مدري الرجاء بيحاول انه يشحن لاعبيه نفسيا من خلال تصريحاته بداية من مؤتمر الذهاب وتركيز حديثه عن اخطاء الحكم وبأن فريقه كان الافضل وصولًا بحديثه منذ وصوله الى القاهرة بأن فريقه جاء الى القاهرة من اجل وعمل ريمونتادا تاريخية".

وأضاف :"فريق الرجاء فريق جيد ولكن لم يشكل اي خطورة حقيقية على مرمى الزمالك في المباراة الاولى..كان استحواذهم معظمه سلبي وفي كل مره وصلت الكره الى منطقة جزاء الزمالك كانوا يحاولوا الحصول على ضربة جزاء بدلا من محاولة احراز هدف..كان تركيزهم منصب على المطالبه بضربة جزاء!".

وتابع :"اثق في اللاعبين الكبار داخل الفريق بأنهم سيكونوا على قدر المسؤوليه وهيلعبوا مباراة كبيرة ان شاء الله".

واختتم حديثه :"نفسي النهائي ان شاء الله يكون الزمالك والاهلي..هيبقى ماتش حلو اول مره الفريقين يلاعبوا  بعض في النهائي حاجه ممكن ماتتكرش تاني في عمرنا".



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