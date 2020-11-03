عضو غرفة التجارية بالجيزة: المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار يقدم أفكار تسويقية جديدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:11 م
مللك العشري
مللك العشري
أحمد الشيخ
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أكدت ملك العشيري عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن مؤتمر ومعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية  ، يقدم فرص استثمار تجارية و صناعية في علامات تجارية مختلفة سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الجهات الأخرى المشاركة خلال الفترة المعرض هذا العام.

 

 

وأضافت العشري في تصريحات صحفية اليوم ،أن الجهاز يقدم خدماته خلال مشاركته هذا العام في المعرض، لكل من يرغب في إقامة مشروع أو التوسع في المشروع القائم لديه من خلال العديد من فروعه في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن الجهاز يستهدف تقديم كل أنواع الدعم لأصحاب المشروعات في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

 

أوضحت أنه  يتم تنظيمه سنويا لإتاحة وتمكين فرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحالف منظمي مؤتمر ومعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية  «بيزنكس والإهرام »،مشيرا الي أن فكرة المعرض تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في إنشاء المولات التجارية، وتقديم الدعم لفرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة الحالية، خاصة بعد الآثار المترتبة على المستثمرين المتضررين في ظل أزمة كورونا العالمية.

 

وتابعت «العشيري» أن المعرض يأتي أيضاً تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، وإيماناً من «بيزنكس» بأهمية الدور المجتمعي.

 

وأوضحت أن «بيزنكس» يعمل كمنصة أساسية للشركات العارضة التي تسعى لتنمية أعمالها وتحقيق أهدافها في التوسع والنهوض، مما يشكل ركنا هاما في النهوض بالاقتصاد المصري؛ وتحرص إدارة المعرض على تواجد ما يتعدى الـ ٢٠٠٠ زائر يومياً من المستثمرين ورواد الأعمال على مدار يومين، للحصول على الاستشارات من الخبراء والاستشاريين إلى جانب مشارك العديد من العلامة التجارية المحلية والدولية في مختلف القطاعات.

 

 

وأشارت ملك العشيري، إلى أن «بيزنكس 2020» سيضمّ رواد أعمال معروفين على الصعيدين الإقليمي والدولي الذين سيشاركون بنقل تجاربهم  حول معرض بيزنكس.

 

 

واختتمت عضو الغرفة التجارية بالجيزة، بأن منظمو «بيزنكس 2020» يسعون إلى النهوض بالقطاع التجاري والاستثماري الذي يواكب توجه رؤية مصر لعام 2030، ويتماشى الهدف الرئيسي للمعرض مع رؤية الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل في اقتصاد بديل ومتنوع

 


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