ضبط عاطلين لخطفهم متعلقات المواطنين بشبرا

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بإسلوب الخطف.





بدأت الواقعة حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، حال إستقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما حقيبة يد وبداخلها (هاتف محمول، مبلغ مالى، متعلقات شخصية).



بمناقشتهما إعترفا أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة، وأن الحقيبة من متحصلات نشاطهما الإجرامى وأضافا بإرتكاب، 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدها.



جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية بمكافحة كافة الجرائم وصور الخروج على القانون لاسيما تكثيف المرورات على أقسام ومراكز الشرطة.







تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



