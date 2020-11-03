القوى العاملة: تحصيل 410 آلاف جنيه مستحقات للعمالة المصرية بإيطاليا



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوي العاملين لدي أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.



وقال : إن الوزير تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020 ، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، إلي أنه تم توفير 90 فرصة عمل ، فضلا عن تسوية 82 شكوي وديا وإحالة 5 شكاوي للقضاء، وما زال 40 شكوي تحت البحث والدراسة ، وذلك من إجمالي 127 شكوي عمالية تقدم أصحابها للمكتب.



كما قام المكتب بـ 714 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها 14 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و140 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال ، و65 لقاءً مع التجمعات العمالية، و 495 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح في تحصيل 22 ألفاً و530 يورو، أي ما يوازي 410 آلاف و721 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوي ضد أصحاب الأعمال.