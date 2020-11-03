العمل الأردنية تطلق 5 خدمات إلكترونية على موقعها الإلكتروني للاستعلام عن العمالة الوافدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن وزارة العمل الأردنية أطلقت 5 خدمات إلكترونية جديدة على موقعها الإلكتروني.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاها الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يؤكد أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح الاستعلام عن العمالة الوافدة المسجلة لدى كل منشأة باستخدام رقمها الوطني، والإستعلام عن العمالة الوافدة باستخدام رقم التصريح، والاستعلام عن بيانات العامل الوافد باستخدام رقمه الشخصي والإستعلام عن العامل الوافد المثبت على جواز سفره، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام بواسطة الرقم الوطني لصاحب العمل، حيث تسترجع هذه الخدمات بيانات العمالة المسجلة من اسم وتاريخ ميلاد وقطاع العمل، إضافة إلى بيان تاريخ بداية التصريح ونهايته. 

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أنه تم إضافة هذه الخدمات بتوجيهات من وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، استكمالاً للجهد المتواصل الذي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل انجاز معاملات المستفيدين من خدمات الوزارة والقطاع الخاص والمواطنين والوافدين.

وشدد  وزير العمل الأردني على ضرورة الاستمرار بتطوير خدمات الوزارة إلكترونيا تحقيقا لمبدأ الشفافية والوضوح في توفير المعلومات لصاحب العمل والعامل بأسرع وقت ممكن، إضافةً إلى دورها في تسريع إنجاز المعاملات. 

ودعا جميع المستفيدين من هذه الخدمات من قطاع خاص وعمالة وافدة ومواطنين التأكد عبر هذه الخدمات الإلكترونية من دقة المعلومات الخاصة بهم، لافتاً إلى أنه في حال تبين لدى المستعلم أي معلومات غير دقيقة تتعلق به عليه مراجعة الوزارة أو مكاتب ومديريات العمل في المحافظات.
 

 

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