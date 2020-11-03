كلية التجارة بحلوان تعلن عن دورات تدريبية للطلاب

وتتضمن الدورات التدريبية:



١-دورة التطبيقات المحاسبية وتكون ساعات الدراسة بالدورة التدريبية ٣٢ ساعة.

٢-الدورة التدريبية المؤهلة للحصول على الرخصة الدولية للحاسب ICDL، وتشمل ٤٠ ساعة.

٣-أساسيات التعامل فى البورصة وتشمل الدراسة ٣٠ساعة.

٤- التخليص الجمركى وتتضمن ١٥ ساعة.

٥-ريادة الأعمال ومدتها ١٠ ساعات.

٦-كتابة البحوث العلمية مدتها ١٥ ساعة.

٧-تحليل البيانات باستخدام برنامج الـ SPSS ومدتها ٣٦ ساعة.



للاستعلام والحجز برجاء التوجه الي مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.





جدير بالذكر أن هذه الدورات التدريبية من أهدافها اكتساب المعرِفة، وتجديد المعلومات والخبرات التى تفيد الطلاب فِي الحياةِ العملية، وتحقيق الرضا الذاتي وصقل المهارات.







يعلن مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن فتح الحجز لمجموعة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات الطلاب، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية.