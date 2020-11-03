القوى العاملة: بدء قبول أوراق التقدم لـ 2446 فرصة عمل بالقليوبية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تبدأ مديرية القوي العاملة بالقليوبية ، اليوم الثلاثاء، قبول طلبات راغبى العمل على 2446 فرصة عمل فى 9 شركات منها لذوي القدرات الخاصة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأشار وزير القوي العاملة محمد سعفان، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 2300 فرصة عمل بشركة تي أند سي للملابس الجاهزة، 37 بالدولية للصناعات الغذائية كوك دوور، و 109 فرص في الفا يارن ، وخلفا وجدي مؤمن للصناعات النسيجية ، وميدل ايسترن للصناعات الكيماوية والمنظفات، ومخبر الرفاعي ، مالتي ام فارما للأدوية والكيماويات، ومدرسة الفتح الخاصة للتعليم الأساسي، وهايبر بلس للتجارة والتوزيع.

وأشارت إيمان شحاتة مدير المديرية إلي أن هنا المهن المطلوبة بشركة تي أند سي تتمثل في عامل حياكة سنجر ، واوفر ، وجوكر ، وصنفرة، وتعبئة ورش، ومغسلة ، ومراقب جودة ، وجودة مقاسات ، وجودة تعبئة، ومغسلة، والمؤهل عالي ودبلومات والراتب حد أدنى 2000 جنيه.

كما تطلب شركة خلفاء مؤمن للصناعات النسيجية 50 عامل ماكينة خياطة من ذوي القدرات الخاصة  ولا تشترط مؤهل، وتطلب شركة الدولية للصناعات الغذائية كوك دوور 15 عامل إنتاج يقرأ ويكتب ، وأثنين مراقبين مبيعات مؤهل عالي ، و20 عامل من ذوي القدرات الخاصة.

وتطلب شركة ألفا يارن 10 عمال غزل مؤهل متوسط ، وميدل ايسترن 5 مندوبين مبيعات مؤهل عالي ، و 5 عمال من ذوي القدرات الخاصة، ومخبز الرفاعي 8 بائع دبلوم ، ومؤهل عالي ، و 4 مساعد شيف دبلوم، وشركة مالتي تطلب أثنين مندوب مبيعات مؤهل عالي، وتطلب مدرسة الفتح معلمة رياض أطفال ، ومعلم حاسب آلي، وعامل صيانة، ويطلب هايبر بلس للتجارة عمال نظافة وكاشير وجرد سري ، وملابس، وأدوات منزلية، ومفروشات.

وأكدت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات  وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقالت: إن الطلبات تقدم بدءا من اليوم الثلاثاء حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة  بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

 

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