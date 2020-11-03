تغريم المخالفين وغلق المنشآت غير الملتزمة.. قرارات حكومية صارمة بشأن كورونا

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بلهجة حادة، وقرارات صريحة، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ضوء حرصه على حماية المواطنين من انتقال العدوى إليهم.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن القرارات والإجراءات التي أصدرتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تزايد إصابات فيروس كورونا.



حملة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامة

لعل قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن فيروس كورونا، تنفذ اليوم الثلاثاء، حيث استهلت بحملات تنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، فى وسائل النقل الجماعى، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التى تشهد ازدحاما من المترددين عليها.



غلق المنشآت غير الملتزمة

وضمن القرارات التي وجه رئيس الوزراء بتنفيذها، غلق أي منشأة أو محال لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة.



وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.