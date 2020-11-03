ضبط 120 طربة حشيش وسلاح ناري بالإسماعيلية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات لذات العيار - سيارة ملاكى - هاتف محمول).

وذلك عقب تحريات مُسبقة، بحوزة أحد الإشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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